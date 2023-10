DNB-baas Knot maakt zich geen grote zorgen over faillissementsgolf

De Nederlandsche Bank maakt zich nog geen grote zorgen over de golf van grote winkelketens die de laatste tijd failliet gaan. Volgens president Klaas Knot wijst alles nog altijd op een inhaaleffect van de coronapandemie. De twee jaren hiervoor gingen er door overheidssteun nauwelijks bedrijven failliet.

Onder meer grote namen als elektronicaketen BCC, koopjesketen Big Bazar en modeketen Score gingen de afgelopen maanden failliet. Toch is dat niet per se een opvallende ontwikkeling in de ogen van Knot. “Het is eerder zo dat de faillissementscijfers zich weer wat aan het normaliseren zijn.”

Knot ziet dat consumenten ondanks de hoge inflatie nog altijd veel geld kunnen uitgeven, omdat zij nog volop aan het werk zijn en hun lonen omhoog hebben zien gaan. Met dat geld houden zij de bedrijven in leven, is het idee. “Het aantal faillissementen is vooral afhankelijk van hoe erg de economie afkoelt voordat de inflatie terug is op 2 procent. Op dit moment ziet dat er helemaal niet slecht uit.”

Volgens de baas van toezichthouder DNB wijst alles erop dat ook op Europees niveau de werkloosheid “ongekend laag” blijft, ondanks het feit dat de economie schade oploopt door de forse renteverhogingen van de afgelopen maanden. Knot: “We zitten in een periode van stagflatie, waarbij de economie nauwelijks groeit maar de prijzen wel snel stijgen. Maar in een periode van lage werkloosheid is dat toch wat minder erg dan in de jaren zeventig, toen de werkloosheid in de dubbele cijfers zat.”

Vorige maand verhoogde de Europese Centrale Bank de rente naar een recordhoogte, met als doel om de inflatie omlaag te brengen. Knot, bestuurslid bij de ECB, schat in dat er voorlopig geen verdere renteverhogingen nodig zijn. “De vorige keren dat we samenkwamen gingen we er eigenlijk al vanuit dat de rente toch weer omhoog moest, maar die tijd is voorbij. We zitten nu op het schema om in 2025 onder de 2 procent inflatie te zitten.”

Knot sprak andermaal de Nederlandse overheid erop aan om niet zomaar met geld te smijten om consumenten te helpen om het koopkrachtverlies op te vangen. “Om in een toekomstige crisis de economie te kunnen ondersteunen, is beheerst begrotingsbeleid – ook in Nederland – van groot belang”, schrijft de DNB in een rapport over de financiĆ«le stabiliteit van Nederland. Daarbij verwacht Knot dat het Nederlandse begrotingstekort over een paar jaar boven de 3 procent van het bruto binnenlands product uitkomt, wat in strijd is met de Europese begrotingsregels.