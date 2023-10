Europese gasprijs stijgt na mogelijk lek in gaspijplijn Oostzee

De gasprijs in Europa steeg maandag vanwege de ontdekking van een mogelijk lek in een gaspijplijn in de Oostzee. In de ochtend lag de prijs 4,6 procent hoger en kostte gas meer dan 40 euro per megawattuur. Vorige week ging de gasprijs ook al omhoog, nadat personeel in Australische fabrieken voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aankondigden het werk opnieuw neer te leggen om onder meer een hoger loon af te dwingen.

Zondag ontdekten de Finse beheerder van het gassysteem Gasgrid en Elering, een Estse beheerder voor elektriciteit en gas, een ongebruikelijke daling in de druk in een pijplijn tussen Finland en Estland. De pijplijn werd vervolgens afgesloten. Komende dagen onderzoeken de beheerders op welke plek een mogelijk lek zich bevindt en wat de oorzaak is. “Als blijkt dat de ongebruikelijke drukval komt door een lek dat schade aan de pijpleiding heeft veroorzaakt, kan de reparatie minstens meerdere maanden duren, afhankelijk van de aard van de schade”, zegt Gasgrid in een verklaring op de website.

Europa is momenteel kwetsbaarder voor de gevolgen van verstoringen in de gaslevering omdat het bijna winter is. Daarnaast is de sector bang voor incidenten bij de doorvoer en levering van gas, na de ontploffingen bij de belangrijke gaspijplijnen Nord Stream 1 en 2 vorig jaar. Die explosies waren ook in de Oostzee. Sinds deze explosies wordt er extra scherp gelet op de Europese energie-infrastructuur.