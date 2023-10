Gasprijs omhoog na stilleggen gasproductie in Israël door Chevron

De gasprijs in Europa ging maandag verder omhoog nadat het Amerikaanse energieconcern Chevron de opdracht had gekregen om de productie bij een gasveld in Israël te staken. Dat gebeurde uit veiligheidsoverwegingen.

Daardoor komen de gasvoorraden uit het oostelijke Middellandse Zeegebied mogelijk onder druk te staan. De gasprijs schoot tot 17 procent omhoog, de sterkste stijging in zeven weken. De Israëlische regering had Chevron verzocht om de aardgasproductie op het zogeheten Tamar-platform, een belangrijk gasveld, stil te leggen.

Israël exporteert gas naar buurlanden na het vinden van gas in de Middellandse Zee in de afgelopen twintig jaar. Ook willen de Israëliërs meer gas naar Europa gaan verschepen.

Eerder op de dag ging de gasprijs in Europa ook al omhoog, na de ontdekking van een mogelijk lek in een gaspijplijn in de Oostzee. In de ochtend lag de prijs bijna 5 procent hoger. Vorige week was het ook al raak, nadat personeel in Australische fabrieken voor vloeibaar gemaakt aardgas had aangekondigd het werk opnieuw neer te leggen om onder meer een hoger loon af te dwingen.