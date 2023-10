Israëlische centrale bank grijpt in om sjekel te ondersteunen

De Israëlische centrale bank grijpt in op de valutamarkt om de waarde van de Israëlische sjekel te ondersteunen. De Bank of Israel zal daarbij onder meer tot 30 miljard aan dollars verkopen als onderdeel van een programma om de financiële markten te steunen na de aanval door Hamas.

De sjekel is al sinds juli in waarde aan het dalen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dat komt vooral door de sterke stijging van de Amerikaanse rente, die de dollar aantrekkelijker maakt. De Amerikaanse Federal Reserve heeft daarnaast aangegeven dat het rentetarief in de Verenigde Staten waarschijnlijk langer hoog zal blijven om de inflatie te bestrijden.

Door de verrassingsaanval van Hamas op Israël afgelopen weekeinde en de Israëlische oorlogsverklaring als reactie daarop kwam de munt verder onder druk te staan. Ondanks de aankondiging van de steunoperatie van de centrale bank daalde de sjekel maandagochtend met 1,8 procent tot 3,9146 dollar. Dat is het zwakste niveau van de munt in zeven jaar.