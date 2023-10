Jeneverstoker Nolet wil Lucas Bols overnemen voor 270 miljoen euro

Drankenbedrijf Nolet uit Schiedam heeft een overnamebod gedaan op branchegenoot Lucas Bols ter waarde van bijna 270 miljoen euro. Volgens de partijen moet daardoor een “Nederlandse kampioen” ontstaan op de internationale drank- en cocktailmarkt.

Lucas Bols is onder meer bekend van dranken als Passoã en Goldstrike en produceert ook jenever. De overnameprijs bedraagt 18 euro per aandeel in contanten. De slotstand van het beursgenoteerde Lucas Bols op het Damrak op vrijdag was 10,20 euro.

Het bijna 450 jaar oude Lucas Bols kreeg in 2015 een beursnotering in Amsterdam voor een introductieprijs van 15,75 euro. Nolet was al aandeelhouder van het bedrijf en heeft bijna 30 procent in handen. De raden van bestuur en commissarissen van Lucas Bols steunen de overname.

De geschiedenis van familiebedrijf Nolet gaat terug naar 1691. De distilleerder heeft wodkamerk Ketel One, jenever van Ketel 1, Proosje van Schiedam en maakt ook gin onder de naam Nolet’s. Lucas Bols heeft ook merken als Pisang Ambon, Tequila Partida, Nuvo, Bokma, Galliano en Coebergh.

Na de overname zal Lucas Bols als zelfstandige onderneming verdergaan onder de hoede van Nolet. Daarbij blijft de naam Lucas Bols behouden en zal ook het huidige management op zijn plaats blijven. De deal moet in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond.

Na afronding zal de beursnotering van het in Amsterdam gevestigde Lucas Bols worden geschrapt. Topman Huub van Doorne van Lucas Bols zegt dat de bedrijven goed bij elkaar passen, met sterke merken en een rijke geschiedenis van de twee ondernemingen. Hij stelt dat Nolet ook financiële kracht brengt om verder te groeien.

Van Doorne spreekt ook van een “zeer aantrekkelijke” premie voor aandeelhouders. De topman, financieel directeur en president-commissaris van Lucas Bols bieden hun aandelen aan bij Nolet. Het gaat daarbij om een belang van in totaal 5,4 procent. “Wij zijn zeer positief en steunen de transactie van harte”, aldus Van Doorne.