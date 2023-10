NBTC: slachtoffer extreem weer kritischer op volgend vakantieadres

Vakantiegangers die deze zomer extreem weer hebben meegemaakt, denken de volgende keer wel beter na over hun bestemming. 65 procent van hen geeft aan dat zij de kans op een hittegolf, bosbrand of extreme regenval zullen meenemen in hun beslissing, tegenover 42 procent van de groep mensen die niet is getroffen door extreem weer. Dat meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) op basis van representatief onderzoek onder Nederlanders, Duitsers, Belgen, Britten, Fransen en Amerikanen.

Een derde van de vakantiegangers kreeg afgelopen zomer te maken met extreem weer, zoals de bosbranden op het Griekse Rhodos en overstromingen in SloveniĆ«. “Een flink aantal geeft aan daar rekening mee te gaan houden bij een volgende bestemmingskeuze”, stelt directeur Jos Vranken. Tot zijn verbazing leidt dat tot nu toe nauwelijks tot het boeken van een duurzamere reis. In vergelijking met vorig jaar (52 procent) vinden nu minder mensen (48 procent) het belangrijk rekening te houden met klimaatverandering bij het kiezen van een bestemming.

Er is aandacht nodig om deze ontwikkeling om te draaien, bepleit Vranken. “Uit eerder onderzoek komt naar voren dat het gemakkelijk kunnen vinden en boeken van duurzaam aanbod hierbij helpt. Ondernemers en bestemmingen kunnen daarin een verschil maken. En overheden kunnen dat een handje helpen met stimuleringsmaatregelen.”

De hoge inflatie zorgt ook nog altijd voor veranderingen in de vakantieplannen. Dit geldt voor iets minder dan de helft van de ondervraagden, wel een afname ten opzichte van de vorige twee metingen. De meeste mensen (46 procent) denken er daarom aan om af te zien van een volgend uitstapje. Fransen laten zich het meest tegenhouden door de gestegen kosten (54 procent), Nederlanders het minst (39 procent).