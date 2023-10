Nibud: kinderen gaan onveiliger om met bankgegevens, denken ouders

Kinderen gaan onveiliger om met hun eigen bankgegevens dan vijf jaar geleden, denken ouders. Dat zegt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) na onderzoek met de Rabobank onder ruim 1400 ouders. Het instituut wil dat kinderen bewuster leren omgaan met een bankrekening en pinpas en dat financiële organisaties in hun voorlichting meer aandacht besteden aan online criminaliteit.

Volgens het Nibud en de Rabobank heeft iets meer dan de helft van de kinderen tussen de zes en veertien jaar oud wiens ouders zijn ondervraagd, een bankrekening waar het kind zelf bij kan komen. Vijf jaar geleden wist 72 procent van de ouders zeker dat hun kinderen tot twaalf jaar niemand lieten meekijken bij het intoetsen van hun pincode. Dit jaar wist nog maar 57 procent van de ouders dit zeker. Ook weten minder kinderen hun pincode uit hun hoofd dan vijf jaar terug.

Het is belangrijk om gegevens zoals de pincode en inlogcode geheim te houden, benadrukt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. “Ben je je daarvan op jonge leeftijd al bewust, dan helpt je dat later ook als je nepberichten van de bank krijgt waarin om allerlei privé-informatie wordt gevraagd.”

Veiligheid krijgt maar beperkt aandacht in gesprekken tussen ouder en kind over geld, zeggen de onderzoekers. Ouders weten niet precies hoe ze hun kinderen moeten leren omgaan met onder meer een bankpas en online bankfraude en willen graag voorbeelden zien van hoe andere ouders dit aanpakken. Het is volgens Vliegenthart juist goed als ouders over bijvoorbeeld bankfraude praten met hun kinderen zonder hierover te oordelen. “Op allerlei manieren wordt aan het geld van jongeren getrokken. Je kunt het ze niet kwalijk nemen als het een keer mis gaat. Niemand hoeft zich hiervoor te schamen, ouders ook niet.”