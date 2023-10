OPEC verwacht dat olievraag tot 2045 zal blijven stijgen

De Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) verwacht dat de vraag naar ruwe olie de komende twintig jaar zal blijven stijgen. Ondanks de inspanningen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen in de strijd tegen klimaatverandering, voorspelt het oliekartel in zijn jaarverslag over 2023 dat de olievraag in 2045 op 116 miljoen vaten per dag zal uitkomen. Dat is een stijging van 16,5 procent ten opzichte van de ruim 99 miljoen vaten per dag in 2022.

De nieuwe voorspelling ligt ook 6 miljoen vaten per dag (van 159 liter) hoger dan de raming van de OPEC vorig jaar. Ook heeft de vraag naar olie “de potentie om nog hoger te zijn”, zei secretaris-generaal Haitham Al Ghais van de OPEC. “Wat duidelijk is, is dat de wereld de komende decennia meer energie nodig zal blijven hebben”, benadrukte hij in het voorwoord van het jaarrapport.

De nieuwe OPEC-raming komt slechts acht weken voor de volgende VN-klimaatconferentie, de COP28, in Dubai. Op die conferentie zullen tientallen landen proberen een akkoord te bereiken over een einde aan het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkool.

Volgens de OPEC, waar landen als Saudi-Arabië, de Golfstaten en Venezuela deel van uitmaken, zal de vraag naar olie worden gedreven door opkomende economieën en ontwikkelingslanden, met India op kop. Ondertussen ziet het oliekartel de vraag naar olie in de OESO-landen van geavanceerde economieën vanaf 2025 wel afnemen.

Om aan de vraag te voldoen zijn volgens de OPEC extra investeringen nodig in de productie van fossiele brandstoffen. Volgens het oliekartel komen die investeringen in 2045 in totaal uit op 14 biljoen dollar, ofwel zo’n 610 miljard dollar per jaar. Volgens Al Ghais is het essentieel dat deze investeringen worden gedaan in het belang van zowel olieproducenten als consumenten.

Oproepen om investeringen in nieuwe olieprojecten stop te zetten zijn volgens de OPEC-baas “misleidend” en kunnen leiden tot “energie- en economische chaos”, zo waarschuwde hij in een sneer gericht aan het Internationaal Energie Agentschap (IEA). In 2021 verraste het IEA de wereld en de olie-exporterende landen door op te roepen tot stopzetting van nieuwe investeringen in de productie van fossiele brandstoffen om in 2050 een CO2-neutraal energiesysteem te bereiken.