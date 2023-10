Shell beperkt verlies AEX, Lucas Bols schiet 71 procent omhoog

De beurshandel op het Damrak stond maandag onder druk door de geopolitieke spanningen, net zoals dat in de rest van Europa en op Wall Street het geval was. Vooral banken en chipbedrijven hadden het moeilijk. Shell (plus 2,8 procent) kon juist profiteren van sterk gestegen olieprijzen.

De verrassingsaanval van Hamas op Israël afgelopen weekend en de Israëlische oorlogsverklaring als reactie daarop wakkerden de vrees aan voor een groter conflict in de regio. Israël heeft aangekondigd hard terug te slaan en de Verenigde Staten beloofden het land te steunen.

Door de koerswinst van zwaargewicht Shell hield de AEX het verlies beperkt tot een kleine min van 0,1 procent op 726 punten rond. Beleggers stonden maandag ook stil bij het overlijden van oud-minister en CDA-politicus Tjerk Westerterp. Hij was ook de bedenker van de AEX-index.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak schoot Lucas Bols liefst 71 procent omhoog na een overnamebod. Drankenproducent Nolet uit Schiedam wil het bedrijf kopen voor 18 euro per aandeel. De totale waarde van het bod bedraagt daarmee zo’n 270 miljoen euro. Nolet heeft al een belang van bijna 30 procent in Lucas Bols.

De MidKap, de index van middelgrote beursfondsen, verloor 0,4 procent op 812,69 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent.

Bij de grote fondsen op het Damrak stond betalingsverwerker Adyen onderaan met een verlies van 4,8 procent. De chipconcerns Besi en ASMI volgden met minnen van respectievelijk 3,7 en 2,1 procent.

Philips herstelde 1,8 procent. Vrijdag verloor het zorgtechnologieconcern nog bijna 7 procent. Dat kwam doordat de Amerikaanse toezichthouder FDA ontevreden is over een eerder onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van slaapapneupatiënten die een defect apparaat van Philips hadden.

De olieprijzen gingen flink omhoog door de vrees voor een escalatie van de oorlog in Israël waardoor de aanvoer van ruwe olie uit het Midden-Oosten in gevaar zou kunnen komen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 4,2 procent tot 86,30 dollar. Brentolie kostte 4 procent meer op 87,98 dollar per vat.

De luchtvaartmaatschappijen hadden daarentegen juist last van de hogere brandstofprijzen. Zo ging Air France-KLM 8,5 procent omlaag.