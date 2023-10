Wall Street omlaag na aanval Hamas op Israël

De aandelenbeurzen in New York gingen maandag omlaag door de oplaaiende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers namen geen risico’s na de verrassingsaanval van Hamas op Israël afgelopen weekeinde en de Israëlische oorlogsverklaring als reactie daarop. Op de markten wordt vooral gevreesd voor een escalatie van het conflict in de regio. Israël heeft aangekondigd hard terug te slaan en de Verenigde Staten beloofden het land te steunen.

De Israëlische defensieminister Yoav Gallant heeft een volledige blokkade van Gaza bevolen. Dat betekent dat er geen elektriciteit, voedsel, water en brandstof meer naar de Gazastrook gaat. De Israëlische krijgsmacht heeft naar eigen zeggen 300.000 reservisten opgeroepen vanwege de gewelddadigheden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel een fractie lager op 33.395 punten. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent tot 4293 punten. De Nasdaq ging 1 procent omlaag tot 13.302 punten. De techgraadmeter steeg vrijdag nog 1,6 procent ondanks een sterkere dan verwachte Amerikaanse banengroei in september. Die wakkerde in eerste instantie de rentevrees aan, maar uiteindelijk kreeg het optimisme over de sterke Amerikaanse economie en de afnemende inflatie de overhand.

Op de Amerikaanse obligatiemarkten wordt maandag overigens niet gehandeld. Die blijven in tegenstelling tot de aandelenmarkten dicht vanwege de viering van Columbus Day.

De olieprijzen gingen flink omhoog door de vrees dat aanvoer van ruwe olie uit het Midden-Oosten in gevaar zou kunnen komen bij een escalatie van de oorlog in Israël. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,7 procent tot 85,82 dollar. Brentolie kostte 3,4 procent meer op 87,46 dollar per vat.

Grote Amerikaanse olieconcerns als Exxon Mobil en Chevron profiteerden van de hogere olieprijzen en stegen 3,7 en 2,4 procent. Ook defensiebedrijven stonden in de belangstelling door de onrust in het Midden-Oosten. Lockheed Martin en RTX dikten 8 en 4 procent aan.

Walt Disney steeg 1,1 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft Trian Fund Management van de activistische belegger Nelson Peltz zijn belang in het entertainmentconcern uitgebreid. Peltz zou daarmee meerdere zetels in de raad van bestuur willen bemachtigen.

Ook de Amerikaanse dollar, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien, steeg in waarde. De euro was 1,0554 dollar waard, tegen 1,0596 dollar op vrijdag. Goud, een andere veilige haven, werd ongeveer 1 procent duurder.