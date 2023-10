AOW niet meer gekort als mensen te weinig premie hebben betaald

Mensen die in het verleden te weinig premie hebben betaald, zullen niet meer worden gekort op hun AOW. De Eerste Kamer heeft dinsdag een wet aangenomen die dit regelt. Wie de verplichte AOW-premie (deels) niet betaalt, kan nog steeds een boete krijgen van de Belastingdienst. Maar de extra sanctie om mensen ook nog te korten op hun pensioen pakte volgens minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) “vaak onrechtvaardig uit”.

Deze wet is goed nieuws voor de 15.000 mensen die momenteel minder AOW ontvangen omdat ze in het verleden te weinig premie hebben betaald. Zij hoeven niets te doen om weer hun volledige pensioen te ontvangen. Dit gebeurt automatisch nadat de wet over ongeveer drie maanden is ingevoerd. De Sociale Verzekeringsbank zal ze hierover informeren.

“Dit is een belangrijke stap bij het eenvoudiger maken van het sociale stelsel en het meer uitgaan van de menselijke maat”, vindt minister Schouten.