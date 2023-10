ASN Bank, Regiobank en SNS verhogen opnieuw spaarrente

De ASN Bank, RegioBank en SNS verhogen per 16 oktober de rente op particuliere en zakelijke spaarrekeningen. Spaarders van deze merken van de Volksbank kunnen daardoor tot 1,70 procent rente verwachten. Eerder kondigden grootbanken ING en Rabobank ook al verdere renteverhogingen aan.

Particuliere klanten van ASN Bank krijgen vanaf volgende week 1,65 procent rente over hun spaargeld tot 25.000 euro. Voor klanten van RegioBank en SNS gaat het om 1,70 procent. Op een gespaard bedrag van 25.000 euro tot en met 100.000 euro ontvangen klanten van ASN Bank 1,20 procent en die van RegioBank en SNS 1,25 procent. Daarboven krijgen klanten van ASN Bank 0,45 procent rente en klanten bij de andere twee banken 0,50 procent.

Ondanks de verhogingen blijven de spaarrentes bij de Nederlandse grootbanken relatief laag, diverse kleinere banken proberen de laatste tijd spaarders te lokken met rentes boven de 2 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) is halverwege vorig jaar begonnen met het opvoeren van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie. Maar terwijl de ECB zijn rentetarieven al met meerdere procentpunten heeft opgevoerd is de spaarrente bij de grote Nederlandse banken veel minder gestegen.