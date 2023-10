Autofabrikant GM stijgt op optimistisch Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met bescheiden winsten de handel uit gegaan. Autofabrikant General Motors (GM) won aan waarde na een deal met Canadese vakbonden over salarissen, waardoor stakingen in dat land van de baan zijn. De algehele stemming was licht positief dankzij opmerkingen van een kopstuk van de Federal Reserve waarmee de vrees voor extra renteverhogingen werd weggenomen bij beleggers.

GM sloot een principeovereenkomst met de Canadese vakbond Unifor over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor zo’n 4200 werknemers van drie vestigingen. Zij krijgen een loonsverhoging van minstens 20 procent. Het aandeel GM eindigde 1,6 procent hoger. In de Verenigde Staten kampt het bedrijf, net als concurrenten Ford en Stellantis, nog altijd met werkonderbrekingen.

Beleggers waren net als maandag overwegend optimistisch. Ze trokken zich op aan de opmerkingen van president van de plaatselijke Federal Reserve van Atlanta, Raphael Bostic. Volgens hem zijn de renteverhogingen die de Amerikaanse centralebankenkoepel doorvoerde effectief genoeg om de inflatie omlaag te krijgen tot het gewenste niveau.

De Dow-Jonesindex steeg 0,4 procent tot 33.739,30 punten. De bredere S&P 500 eindigde 0,5 procent hoger op 4358,24 punten en de Nasdaq won 0,6 procent tot 13.562,84 punten. Maandag schudden beleggers op Wall Street zorgen over een mogelijke escalatie van de gevechten in Israël al van zich af.

Eerder op de dag sloten de Europese beurzen overwegend met winsten, met aanzienlijke plussen voor techbedrijven in de Amsterdamse AEX-index. Staatsobligaties stegen overwegend in waarde.

PepsiCo verhoogde opnieuw zijn winstverwachting voor het hele jaar na beter dan verwachte resultaten in het derde kwartaal. Het bedrijf achter producten als Pepsi, Lay’s-chips en cruesli van Quaker boekte mede dankzij prijsverhogingen meer omzet en winst. Het aandeel werd bijna 2 procent meer waard.

Data-analysebedrijf Palantir won ruim 1 procent na het binnenhalen van een nieuwe opdracht van het Amerikaanse leger. Palantir gaat de Amerikaanse strijdkrachten en inlichtingendiensten van het leger helpen bij de ontwikkeling van AI-functies.

De euro was 1,0605 dollar waard, tegenover 1,0610 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent minder waard op 85,83 dollar. Brentolie daalde ook 0,6 procent in prijs tot 87,60 dollar per vat.