Bloomberg: vermoeden van sabotage bij lek in gaspijplijn

In het onderzoek naar een lek in een onderzeese gaspijplijn tussen Finland en Estland bestaat het vermoeden dat er sprake is van sabotage. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Later vandaag maken functionarissen meer bekend over het onderzoek naar het lek.

Zondag ontdekten de Finse en Estse beheerders van de gassystemen in die landen een ongebruikelijke daling in de druk in een pijplijn in de Oostzee. De pijplijn is daarna afgesloten en er is een onderzoek gestart.

Het lek in de gaspijplijn leidt opnieuw tot zorgen over de kwetsbaarheid van de onderzeese infrastructuur na de explosies bij de nabijgelegen Nord Stream-pijpleidingen tussen Rusland en Duitsland vorig jaar.