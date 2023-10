Donut- en koffiezaken Dunkin’ naar familie Van der Valk

Alle Nederlandse en Belgische vestigingen van donut- en koffieketen Dunkin’ komen in handen van de horecafamilie Van der Valk. Het gaat om in totaal 76 zaken, maar het holdingbedrijf achter een aantal Van der Valk-hotels wil de komende vijf jaar uitbreiden met nog eens zestig vestigingen.

Van der Valk International, een van de takken waarin het familie-imperium achter de hotelketen is opgesplitst, maakte bekend een meerderheidsbelang in de Nederlandse en Belgische activiteiten van Dunkin’ te hebben gekocht. Aantrekkelijk is dat de keten voornamelijk jongeren trekt, stelt commercieel directeur Kirsten Hulscher. “Zij zijn de hotelgast van de toekomst.”

Ook ziet Van der Valk International veel mogelijkheden voor kostenvoordelen. Zo kunnen de koffiezaken bijvoorbeeld de logistiek, inkoopkanalen of IT-systemen delen met die van de hotels. Het is de bedoeling dat een aantal van de nieuwe verkooppunten van Dunkin’ in of bij Van der Valk-hotels komen.

FinanciĆ«le details over de overname maakt Van de Valk niet bekend. Wel is duidelijk dat het Amerikaanse moederbedrijf Inspire Brands volledig uit de Nederlandse en Belgische activiteiten van Dunkin’ stapt. De huidige topman van Dunkin’ in Nederland, Roberto Fava, houdt een minderheidsbelang.

Het is niet de eerste overname van een restaurantketen door Van der Valk International. Zo maakte pizza- en pastaketen Vapiano in Nederland in 2020 een doorstart onder de hoede van het hotelbedrijf. Van der Valk International heeft onder andere tien Nederlandse hotels, vijf in Duitsland en hotels in Belgiƫ en Spanje. Ook horen enkele resorts bij het bedrijf.