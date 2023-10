Economie van Oekraïne krabbelt op, ondanks aanhoudende oorlog

De economie van Oekraïne krabbelt weer wat op, ondanks de aanhoudende oorlog met Rusland. Dat merkt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat zijn raming voor de economie van het Oost-Europese land flink heeft verhoogd.

Vorig jaar, toen Rusland Oekraïne binnenviel, kromp de Oekraïense economie nog met bijna 30 procent. Het IMF dacht een half jaar terug dat er in Oekraïne dit jaar sprake zou zijn van nog eens 3 procent krimp.

Maar de binnenlandse vraag in het land herstelt zich sneller dan verwacht. Volgens het IMF lijkt het erop dat bedrijven en huishoudens zich aanpassen aan de oorlog in het land. Ook neemt de flink opgelopen inflatie in Oekraïne duidelijk af.

De VN-organisatie voor de financiële stabiliteit in de wereld gaat nu uit van 2 procent groei dit jaar in Oekraïne. Volgend jaar zou de economische vooruitgang moeten aantrekken tot 3,2 procent.

Daarmee is Oekraïne de economische klap van de oorlog nog lang niet te boven. Ook is de inflatie ondanks de afname nog altijd ontzettend hoog. Vorig jaar gingen de prijzen in Oekraïne met meer dan 20 procent omhoog, dit jaar is dat volgens de inschatting van het IMF iets minder dan 18 procent. Volgend jaar zouden de prijzen nog eens met 13 procent oplopen.

Ook in Rusland is dit jaar weer sprake van economische groei. Door de internationale sancties en boycotten door bedrijven kromp de Russische economie vorig jaar 2,1 procent. Voor dit jaar gaat het IMF uit van 2,2 procent groei en voor volgend jaar van 1,1 procent vooruitgang.

Dit is volgens het fonds te danken aan de stimuleringsmaatregelen van de Russische overheid. Ook ziet het IMF dat de investeringen in Rusland weer aantrekken en dat de consumptie veerkracht toont. Net als in andere Europese landen is de Russische arbeidsmarkt momenteel krap, waardoor het voor Russen niet heel moeilijk is om werk te vinden.