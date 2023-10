Finland: lek in gaspijpleiding door ‘activiteit van buitenaf’

Het lek in een onderzeese gasleiding tussen Finland en Estland is “waarschijnlijk het gevolg van activiteit van buitenaf”, zegt de Finse president Sauli Niinistö. Verscheidene media berichtten eerder op de dag dat bij het onderzoek naar het lek, dat zondag werd ontdekt, het vermoeden van sabotage bestaat. Ook een telecomkabel raakte volgens de Finnen beschadigd.

“Het is waarschijnlijk dat de schade aan de gasleiding en de telecomkabel het gevolg is van activiteit van buitenaf”, zei Sauli Niinistö. Hij benadrukte dat het nog onduidelijk is wat de oorzaak is van het lek. Finland en Estland doen nog onderzoek naar de zaak.

Niinistö heeft contact gehad met secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO. Die verklaarde op X, het voormalige Twitter, dat het bondgenootschap klaar staat om steun te verlenen en informatie te delen.

De berichten doen denken aan de explosies bij de Nord Stream-gaspijpleidingen vorig jaar. Het is nog altijd niet opgehelderd wie daarachter zat. De Nord Stream-leidingen verbinden Rusland met Duitsland, maar de enige van de twee in gebruik genomen leidingen was op het moment van de explosies al dichtgedraaid door de Russen.

Finland gebruikt relatief weinig aardgas. Het is goed voor ongeveer 5 procent van het totale energieverbruik van het land. De beschadigde gaspijpleiding tussen Estland en Finland was sinds begin 2020 in gebruik. Sinds vorig jaar is het de enige pijpleiding waarmee Finland gas kan importeren, want het Russische staatsgasbedrijf Gazprom stopte de gasleveringen vorig jaar. Dat gebeurde omdat Finland weigerde gas af te rekenen in roebels, een eis die het Kremlin stelde aan “onvriendelijke” staten die Oekraïne steunen in de oorlog met Rusland.

De Finse gasnetbeheerder Gasgrid noemde de situatie op het energienetwerk stabiel. Dat is mogelijk dankzij de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) via een drijvende terminal bij Inko in het zuiden van het land.

De Europese gasprijzen stegen dinsdag in de namiddag ruim 10 procent. Gas werd op de voor Europa maatgevende beurs in Amsterdam maandag ook al duurder als reactie op het geweld in Israël en Gaza. Energiebedrijf Chevron sloot op verzoek van de Israëlische regering een gasveld.