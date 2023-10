FT: EU gaat subsidies Chinese staalsector onderzoeken

De Europese Unie is van plan een onderzoek aan te kondigen naar Chinese staalproducenten die mogelijk oneerlijke subsidies ontvangen van de Chinese overheid. Dat meldt de Britse zakenkrant FT op basis van twee anonieme bronnen.

Het onderzoek zal naar verwachting later deze maand tijdens een top met de Verenigde Staten worden aangekondigd. De EU stemde eerder al in zich aan te sluiten bij de inspanningen van de VS om industrieën te beschermen tegen oneerlijke concurrentie uit China.

Persbureau Bloomberg meldde vorige maand al dat de EU en de VS werken aan een overeenkomst voor nieuwe tarieven voor staal uit China, die waarschijnlijk tijdens de top op 20 oktober bekend worden gemaakt. De deal moet beide grootmachten beter wapenen tegen het overaanbod van goedkoop staal uit dat land.

De overeenkomst zou deel uitmaken van het akkoord waarover de EU en de regering-Biden al sinds 2021 onderhandelen. In 2018 legde de Amerikaanse president Donald Trump namelijk heffingen op van 25 procent op de invoer van staal en 10 procent op de invoer van aluminium uit vrijwel alle landen ter wereld. Volgens Trump werd de Amerikaanse staalindustrie de nek omgedraaid door de goedkope importen.

Dat leidde tot een groot handelsgeschil met de EU, die met tegenheffingen dreigde. In 2021 kwamen de EU en de VS overeen om het geschil te beëindigen en in plaats daarvan samen te werken om wereldwijd duurzame productie van staal en aluminium te bevorderen.