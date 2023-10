Gasprijs stijgt tot hoogste niveau in vier maanden

De gasprijs in Europa is dinsdag verder gestegen tot het hoogste niveau in vier maanden. Een dag eerder schoot de prijs van de brandstof al omhoog door de gevechten tussen Israël en de Palestijnse militante groepering Hamas. Door de onrust in de regio werd het Amerikaanse energieconcern Chevron door de Israëlische regering verzocht om de aardgasproductie op het zogeheten Tamar-platform, een belangrijk gasveld, stil te leggen.

Op de Amsterdamse gasbeurs steeg de prijs voor leveringen in november met 3,6 procent tot 45,55 euro per megawattuur. Maandag werd gas al 15 procent duurder. De oplopende spanningen in het Midden-Oosten vergrootten daarbij de aanbodrisico’s voorafgaand aan het winterstookseizoen op het noordelijk halfrond.

Volgens Egyptische overheidsfunctionarissen zijn de gasleveringen uit Israël naar Egypte met ongeveer 20 procent afgenomen na het sluiten van Chevrons Tamar-gasveld. Egypte was juist van plan om de export van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) naar Europa te hervatten na de zomerperiode, maar wacht volgens de overheidsfunctionarissen nu eerst de impact van de leveringsverstoringen in Israël af.

Ondanks dat de Europese gasvoorraden voor de winter bijna volledig vol zitten en de industriële vraag naar gas nog altijd ver onder het historische gemiddelde ligt, blijft de Europese gasprijs extreem gevoelig voor veranderingen in het aanbod. Dat komt doordat de Russische gasleveringen aan Europa sinds vorig jaar bijna volledig zijn weggevallen en dienen te worden aangevuld met de import van lng uit andere delen van de wereld.

Zo ging de gasprijs vorige week ook al omhoog, nadat personeel in Australische fabrieken voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) had aangekondigd het werk opnieuw neer te leggen om onder meer een hoger loon af te dwingen. Bovendien werd afgelopen weekend een lek ontdekt in een pijpleiding tussen Finland en Estland.

Ook laten weersvoorspellingen zien dat de temperaturen in Noordwest-Europa vanaf volgende week waarschijnlijk zullen dalen, waardoor meer mensen mogelijk de verwarming aanzetten. Daarnaast waarschuwde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat de lage industriële vraag naar gas en de grote voorraden nog steeds geen garantie zijn voor stabiele prijzen tijdens het stookseizoen. “Het risico van prijsvolatiliteit, vooral in het geval van een koude winter, is reden tot zorg”, aldus het IEA.