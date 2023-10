IEA verwacht groeivertraging vraag naar gas komende jaren

Na een decennium van ongekende expansie zal de groei van de wereldwijde vraag naar aardgas naar verwachting de komende jaren vertragen. Dat komt doordat de consumptie van de brandstof in volwassen, ontwikkelde markten als de VS en Europa afneemt, blijkt uit de nieuwe voorspelling van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

De wereldwijde vraag naar gas koerst volgens het IEA af op een groei van gemiddeld 1,6 procent per jaar in de periode van 2022 tot 2026. Tussen 2017 en 2022 bedroeg de groei nog gemiddeld 2,5 procent per jaar. Het agentschap merkt verder op dat de wereldwijde energiecrisis in 2022, die werd veroorzaakt door de Russische invasie van Oekraïne, een nieuw tijdperk heeft ingeluid voor de wereldwijde gasmarkten na de sterke groei tussen 2011 en 2021.

De totale vraag naar gas uit volwassen markten in Azië-Pacific, Europa en Noord-Amerika piekte in 2021 en zal naar verwachting tot 2026 jaarlijks met 1 procent afnemen. Het toenemende gebruik van duurzame energiebronnen en een verbeterde energie-efficiëntie behoren volgens het IEA tot de belangrijkste factoren achter de dalende gasvraag op deze markten. Vooral in Europa zette het wegvallen van de Russische gasleveringen, na de invasie van Oekraïne, overheden ertoe aan alternatieve oplossingen te zoeken om de energievoorziening te verzekeren.

De afnemende vraag op volwassen markten, die bijna de helft van de wereldwijde gasconsumptie vertegenwoordigen, betekent dat de groei sterk geconcentreerd zal zijn in snelgroeiende Aziatische markten en in enkele gasrijke economieën in het Midden-Oosten en Afrika. Verwacht wordt dat China alleen al tussen 2022 en 2026 bijna de helft van de totale groei van de wereldwijde vraag naar gas voor zijn rekening zal nemen.

De wereldwijde capaciteit van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) zal naar verwachting tussen 2022 en 2026 met 25 procent toenemen. De Verenigde Staten zullen daarbij de positie als ’s werelds grootste lng-exporteur verder verstevigen door de bouw van nieuwe lng-installaties.

Hoewel de gasprijzen in de eerste drie kwartalen van 2023 daalden, blijven er volgens het IEA op het noordelijk halfrond wel onzekerheid en risico’s bestaan voor de komende winter. Sterke dalingen van de vraag in Europa en sommige Aziatische markten drukten de prijzen in de afgelopen maanden, maar het aanbod blijft krap. Vooral bij een koude winter blijft het risico op sterke prijsbewegingen daardoor groot, waarschuwt het IEA.