IMF voorziet flinke groeivertraging Nederlandse economie

De economische groei van Nederland en meerdere andere Europese landen komt bijna tot stilstand. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in nieuwe ramingen voor de wereldeconomie. Daarbij ziet het er volgens de prognose naar uit dat de prijzen voor consumenten nog een tijd behoorlijk omhoog zullen gaan.

Voor Nederland heeft het IMF zijn voorspelling voor dit jaar verlaagd van 1 naar 0,6 procent groei. Volgend jaar zou de vooruitgang blijven steken op 1,1 procent, iets minder dan de 1,2 procent die bij de vorige raming in april nog voor mogelijk werd gehouden. Daarmee is de VN-organisatie ook somberder dan het Centraal Planbureau (CPB), dat vorige maand uitging van plussen van 0,7 en 1,5 procent.

In een aantal andere Europese landen zijn de vooruitzichten nog slechter. Zo wordt voor belangrijke handelspartner Duitsland, waar de industrie het moeilijk heeft, voor dit jaar op 0,5 procent krimp gerekend. En in Oostenrijk gaat het maar om een plus van 0,1 procent, gevolgd door slechts 0,8 procent herstel volgend jaar.

De stevige economische vertraging heeft alles te maken met de hoge inflatie. Centrale banken hebben de rentes flink opgevoerd om prijsstijgingen een halt toe te roepen maar zetten daarmee een rem op de economie.

“De strengere kredietvoorwaarden drukken op de huizenmarkten, de investeringen en de bedrijvigheid”, constateert IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas. Hij wijst er ook op dat het aantal bankroeten aan het oplopen is. Ook geeft hij aan dat de economische vertraging vooral zichtbaar is in de meer ontwikkelde landen, al liggen in opkomende markten wel veel risico’s op de loer.

Een uitzondering vormen de VS, waarvoor het IMF zijn ramingen iets heeft verhoogd. Daar staat tegenover dat het IMF beduidend negatiever is geworden over China vanwege de vastgoedcrisis daar, die ook nog gevolgen zou kunnen hebben voor veel meer landen.

Wereldwijd rekent het IMF op 3 procent groei in 2023 en 2,9 procent in 2024. Dat is iets minder groei dan eerder voorzien. Het IMF gaat er verder van uit dat de inflatie in veel landen nog tot 2025 op een betrekkelijk hoog niveau zal blijven.

Nederland vormt daarop geen uitzondering. Hier voorziet het IMF voor dit jaar en volgend jaar respectievelijk 4 en 4,2 procent inflatie. Dat de inflatie volgend jaar weer oploopt heeft mogelijk te maken met het aflopen van het energieprijsplafond van de overheid. Pas als de inflatie overal weer duidelijk omlaag gaat dan zullen centrale banken hun greep op de economie gaan verlichten, denkt Gourinchas.