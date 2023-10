Koersen over breed front omhoog, vrees escalatie oorlog ebt weg

De beurskoersen op het Damrak lieten dinsdag een stevig herstel zien, na de aanvankelijke schrikreactie op de verrassingsaanval van Hamas op Israël afgelopen weekeinde. Vooral financiële aandelen en chipbedrijven waren gewild. KPN (min 0,2 procent) was de enige daler in de AEX.

Beleggers gaan er vooralsnog vanuit dat het conflict in het Midden-Oosten niet escaleert en geen grote gevolgen heeft voor de wereldeconomie. De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot met een winst van 1,8 procent op 738,89 punten. De MidKap klom 2,2 procent tot 813,14 punten.

Ook bij andere belangrijke beurzen in Europa zat de stemming er goed in bij beleggers. Zo gingen beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs tot 2 procent omhoog. Dat waren de grootste stijgingen in weken.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam ging betaalbedrijf Adyen aan kop met een koerswinst van ruim 4 procent. Ook de banken ING en ABN AMRO en de chipbedrijven ASML, ASMI en Besi behoorden tot de sterkste stijgers met plussen tot 3,2 procent.

De olieprijzen vielen weer wat terug na de sterke opmars een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 85,38 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 87,11 dollar per vat. Maandag werd olie nog zo’n 4 procent duurder. Olie- en gasconcern Shell (plus 0,4 procent) ging ondanks de goedkopere olie toch omhoog.

DSM-Firmenich won 1,3 procent. Het speciaalchemiebedrijf liet weten in China goedkeuring te hebben gekregen voor de toepassing van twee ingrediënten in de verrijking van babyvoeding. In de MidKap toonde luchtvaartcombinatie Air France-KLM herstel (plus 5,6 procent) na de forse verliesbeurt een dag eerder die werd veroorzaakt door de hogere brandstofprijzen.

Bij de kleinere bedrijven viel Ebusco, dat de laatste tijd rake klappen kreeg op de beurs, op met een 8,5 procent hogere koers. De fabrikant van elektrische bussen heeft de raamovereenkomst met het Duitse vervoersbedrijf Deutsche Bahn verlengd.

De euro was 1,0610 dollar waard, tegen 1,0552 dollar een dag eerder.