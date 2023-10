Lonen minder hard gestegen in september

De stijging van de lonen is in september afgevlakt, maakt werkgeversorganisatie AWVN bekend op basis van de cao’s die afgelopen maand zijn afgesloten. Een maand geleden signaleerde de organisatie al dat er mogelijk een einde was gekomen aan de trend van steeds harder stijgende lonen. Toch durft de AWVN nog niet met zekerheid te zeggen dat de lonen steeds minder hard zullen stijgen.

In de vijftien cao’s die werkgevers en werknemers in september afsloten, stegen de lonen gemiddeld met 7,2 procent. Dat is iets minder dan de stijging van 7,4 procent in augustus.

In de anderhalf jaar tot augustus stegen de lonen almaar harder. Werknemers eisten een, al dan niet gedeeltelijke, compensatie voor de steeds hogere prijzen van hun boodschappen en energie.

De AWVN denkt dat de afvlakking van september onder andere te maken heeft met de lagere inflatie. Ook zijn de economische vooruitzichten slechter, draait de industrie minder goed en neemt het aantal faillissementen wat toe. Daar staat tegenover dat de arbeidsmarkt nog altijd erg krap is, waardoor de onderhandelingspositie van werknemers sterk blijft. De loonstijging in september is in historisch opzicht nog altijd groot, stipt de AWVN aan.