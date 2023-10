Het Spaanse modeconcern Inditex, moederbedrijf van winkelketen Zara, sluit voorlopig al zijn winkels in Israël na de aanval van Hamas-strijders afgelopen weekend. Het is nog onduidelijk wanneer de 84 winkels in het land weer opengaan.

Zaterdag drongen Hamas-strijders Israël binnen, doodden honderden mensen en gijzelden 150 mensen. Israël reageerde met bombardementen op de Gazastrook. De Israëlische krijgsmacht riep maandag ook 300.000 reservisten op, de grootste mobilisatie van het land ooit.