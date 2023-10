PepsiCo bij stijgers op Wall Street na kwartaalcijfers

PepsiCo behoorde dinsdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De frisdrank- en snackproducent verhoogde opnieuw zijn winstverwachting voor het hele jaar na beter dan verwachte resultaten in het derde kwartaal. Het bedrijf achter producten als Pepsi, 7Up, Lay’s-chips en cruesli van Quaker wist mede dankzij prijsverhogingen meer omzet en winst te boeken. De omzetverwachting voor het hele jaar bleef wel ongewijzigd. Het aandeel werd 1,6 procent hoger gezet. Concurrent Coca-Cola klom 2 procent.

Beleggers hielden verder de gevechten tussen Israƫl en de Palestijnse militante groepering Hamas in de gaten. Maandag wisten beleggers op Wall Street al de zorgen over de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten van zich af te schudden en sloten de Amerikaanse beurzen uiteindelijk in het groen na aanvankelijke koersverliezen.

Dat kwam mede doordat de rentevrees in de Verenigde Staten afnam na opmerkingen van bestuurders van de Amerikaanse centrale bank. Die verklaarden dat de recente sterke stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties zou kunnen zorgen voor meer terughoudendheid op het gebied van kredietverlening. Een verdere renteverhoging door de Federal Reserve om de economie af te remmen en zo de inflatie te bestrijden zou daardoor mogelijk niet meer nodig zijn.

Later deze week komen nog de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed naar buiten, gevolgd door het Amerikaanse inflatiecijfer. Die bieden mogelijk meer inzicht in de toekomstige rentestappen van de centrale bank. Vrijdag staan ook de resultaten van de grote banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo op het programma. Daarmee wordt het cijferseizoen op Wall Street echt afgetrapt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 33.657 punten. De breder samengestelde S&P 500 ging eenzelfde percentage omhoog tot 4345 punten en techgraadmeter Nasdaq stond 0,1 procent in de plus op 13.501 punten.

De olieprijzen daalden wat na de sterke opmars een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 85,93 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 87,97 dollar per vat. Maandag werd olie nog zo’n 4 procent duurder.

Grote Amerikaanse olieconcerns als Exxon Mobil en Chevron, die eerder profiteerden van de hogere olieprijzen, kwamen dinsdag nauwelijks in beweging. De elektrische autofabrikant Rivian maakte een koerssprongetje van 3,6 procent dankzij een koopadvies van de Zwitserse bank UBS.

De euro was 1,0561 dollar waard, tegen 1,0552 dollar een dag eerder.