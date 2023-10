Aandacht voor chipbedrijven op Damrak na cijfers Samsung

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI. De grote Zuid-Koreaanse fabrikant van chips en mobiele telefoons Samsung kwam met voorlopige cijfers, die in de smaak vielen bij beleggers. Het concern kampt nog altijd met een zwakke vraag naar geheugenchips en zag de winst in het afgelopen kwartaal opnieuw fors dalen. De winstval viel echter mee en was ook minder groot dan in het vorige kwartaal. Dat voedde de hoop dat Samsung de bodem heeft bereikt.

Samsung steeg 3 procent en hielp de beurs in Seoul aan een winst van ruim 2 procent. Ook de andere Aziatische aandelenmarkten wonnen woensdag terrein. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 2 procent in de plus en de beurs in Shanghai won 0,3 procent. Berichten dat de Chinese overheid verdere steunmaatregelen gaat nemen om het kwakkelende economische herstel aan te jagen zorgden daarbij voor optimisme.

De AEX-index op het Damrak lijkt licht lager te gaan openen. Dinsdag steeg de hoofdindex nog 1,8 procent nadat beleggers de vrees voor een escalatie van het conflict in Israƫl van zich af wisten te schudden. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine minnen beginnen.

De aandacht van beleggers gaat verder uit naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve, die na sluiting van de Europese beurzen naar buiten komen. Die aantekeningen bevatten mogelijk aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de Fed.

Op het Damrak kwam Ebusco met een handelsbericht. Oprichter en topman Peter Bijvelds van de elektrische bussenfabrikant verklaarde sterke vooruitgang te hebben geboekt bij de invoering van de nieuwe productiestrategie. Desondanks is het volgens hem duidelijk dat “onze operationele prestaties niet zijn zoals we graag zouden zien”. De topman verwees daarbij naar de aanhoudende problemen in de aanvoerketen en het personeelstekort. Voor het hele jaar rekent Ebusco op een omzet van 145 miljoen tot 165 miljoen euro.

Adyen kondigde aan tijdens de beleggersdag op 8 november ook met een kwartaalupdate te komen. Het betaalbedrijf kwam in augustus onder zware druk te staan na zeer teleurstellende halfjaarcijfers en hoopt tijdens de beleggersdag het vertrouwen terug te winnen.

De euro was 1,0599 dollar waard, tegen 1,0610 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 86,12 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder op 87,82 dollar per vat.