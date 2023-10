Akkoord ministerie met Inmarsat brengt snel 5G stap dichterbij

Het ministerie van Economische Zaken heeft definitieve overeenstemming bereikt met satellietprovider Inmarsat over de verhuizing van een grondstation van dat bedrijf van het Friese Burum naar een nieuwe locatie in Griekenland. Daarmee is opnieuw een stap gezet richting de invoering van razendsnel mobiel internet (5G) in Nederland.

Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie na een bericht van NRC. Inmarsat verzette zich lange tijd tegen de min of meer gedwongen verhuizing. Het bedrijf gebruikt al decennialang de 3,5 GHz-frequentieband voor noodoproepen van zeeschepen, die worden opgevangen in Burum. Maar het kabinet wil die nu gaan gebruiken voor 5G.

Het bedrijf zei wel bereid te zijn te verkassen, maar stelde daar voorwaarden aan waar de Nederlandse en Griekse overheid onmogelijk aan konden voldoen. Wat minister Micky Adriaansens betreft was die discussie eigenlijk in augustus al klaar. Om verdere vertraging van 5G te voorkomen besloot de bewindsvrouw toen om Inmarsat de frequentie dan maar af te pakken.

Na nieuw overleg, ook tussen Adriaansens en haar Griekse ambtgenoot, is nu toch een vaststellingsovereenkomst gesloten. Dat Inmarsat zijn verzet staakt, betekent niet dat de weg nu helemaal vrij is voor 5G. Woensdag is een rechtszaak begonnen waarin verschillende andere belanghebbenden tegenover elkaar staan over de verdeling van de frequentieruimte.