ASR schrapt na overname Aegon 260 banen bij hypotheekbedrijf

Verzekeraar ASR gaat de komende tweeënhalf banen schrappen van 260 medewerkers bij zijn hypotheekactiviteiten, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van Leeuwarder Courant. Het concern nam vorig jaar de Nederlandse activiteiten van branchegenoot Aegon over en voegt de hypotheekbedrijven van beide verzekeraars samen. Daardoor dubbelen ook veel functies.

Het is nog niet duidelijk op welke manier ASR in het aantal arbeidsplaatsen gaat snijden. Of er ook ontslagen vallen kan een woordvoerster niet zeggen. “Een deel zal natuurlijk verloop zijn, een aantal mensen gaat met pensioen of vindt ergens anders werk.”

ASR maakte de ingreep bekend in een medewerkersbijeenkomst. Volgens een woordvoerster is ook nog niet duidelijk hoeveel banen verdwijnen in Leeuwarden, waar Aegon een kantoor heeft. Bij de samen te voegen onderdelen van ASR en Aegon werken in totaal 415 mensen, van wie 313 in de Friese hoofdstad werken.

“We vinden het belangrijk om collega’s transparant en tijdig mee te nemen in de ontwikkelingen, te vertellen wat we weten en waar er nog geen duidelijkheid is”, meldt ASR. De verzekeraar zegt boventallige medewerkers te helpen bij de zoektocht naar ander werk “binnen ASR of buiten ASR”.