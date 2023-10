Belastingdienst VS wil bijna 29 miljard dollar van Microsoft

De Amerikaanse belastingdienst zegt nog 28,9 miljard dollar aan belastingen tegoed te hebben van softwareconcern Microsoft. Het bedrijf zelf is het daar niet mee eens en zegt beroep aan te tekenen tegen de forse naheffingen van de Internal Revenue Service (IRS), die in de Verenigde Staten verantwoordelijk is voor het heffen van belastingen.

Het belastinggeschil gaat vooral over de prijzen die dochterbedrijven van het concern onderling bij elkaar in rekening brengen. Multinationals zoals Microsoft hebben onderdelen in veel verschillende landen die elkaar facturen kunnen sturen, wat ook van invloed is op de belastbare winst die het bedrijf boekt in de Verenigde Staten en andere landen.

Microsoft verwacht dat strijd met de belastingdienst jaren in beslag kan nemen. De tientallen miljarden aan belastingen en boetes die Microsoft volgens de IRS verschuldigd is, stammen uit de periode van 2004 tot 2013. De huidige gang van zaken bij Microsoft staat los van de klachten van de belastinginspecteurs, benadrukt het softwarebedrijf in een bericht op zijn eigen site.