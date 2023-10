BLOOMBERG: KKR onderzoekt verkoop parkeergarages Q-Park

De Amerikaanse investeerder KKR overweegt de verkoop van zijn parkeergarages Q-Park. De Europese parkings hebben een waarde van zo’n 4 miljard euro, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg.

KKR zou al gesprekken hebben gevoerd met adviseurs over een mogelijke verkoop. Naar verluidt kan er volgend jaar begonnen worden met het peilen van de interesse van kopers. Een woordvoerder van KKR weigerde commentaar te geven.

Q-Park kwam in 2017 in handen van de investeerder, toen de aandeelhouders hadden ingestemd met het bod van 3 miljard euro van de Amerikanen. Het bedrijf was in handen van veelal Nederlandse institutionele beleggers. Q-Park is naast Nederland ook actief in Duitsland, BelgiĆ«, Groot-BrittanniĆ«, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. Het bedrijf heeft een portefeuille van zo’n 3400 parkeergarages.