Brand op London Luton Airport leidt tot opschorting vluchten

London Luton Airport heeft woensdag alle vluchten opgeschort tot het middaguur (lokale tijd) vanwege een brand in een van de parkeergarages, die door het vuur gedeeltelijk is ingestort. De brand werd veroorzaakt door een voertuigbrand die zich verspreidde in Terminal Car Park 2, aldus de luchthaven. Het is nog niet bekend waardoor het voertuig in brand vloog.

Luton Airport, dat vorig jaar meer dan 13 miljoen passagiers verwerkte, zei in een verklaring dat mensen niet naar de luchthaven moeten reizen omdat de toegang “ernstig beperkt” is. Op de website van de luchthaven wordt vermeld dat ongeveer tachtig commerciĆ«le passagiersvluchten zouden vertrekken of aankomen op de luchthaven tot het middaguur.

Luton Airport, zo’n 40 kilometer ten noorden van het centrum van Londen, is een knooppunt voor budgetmaatschappijen, waaronder easyJet en Wizz Air. Volgens de lokale ambulancedienst zijn vijf mensen, onder wie vier brandweerlieden en een luchthavenmedewerker, opgenomen in het ziekenhuis. Een andere persoon werd ter plaatse behandeld.