Kremlin grijpt in om waarde roebel te stutten

De Russische regering grijpt in op de valutamarkt om de daling van de roebel te stoppen. Het Kremlin eist van de 43 grootste exporteurs van het land dat ze in Rusland roebels inkopen met de buitenlandse valuta’s die ze over de grens verdienen.

De maatregel, die onder andere geldt voor de grootste olieconcerns van Rusland, moet ervoor zorgen dat er genoeg buitenlands geld het land binnenkomt. Vlak na de Russische inval in Oekraïne vorig jaar voerde het land vergelijkbare maatregelen in, omdat de nationale munt in korte tijd veel minder waard werd.

Opnieuw zorgt de oorlog voor een zwakke roebel, die te lijden heeft onder de gigantische uitgaven van het Kremlin aan het leger. Onlangs moest voor 1 dollar 100 roebel worden neergeteld, waarmee de munt door een belangrijke psychologische grens viel.