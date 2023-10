Pioneer stijgt op Wall Street na overname door Exxon

Pioneer Natural Resources behoorde woensdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse olieproducent wordt overgenomen door zijn grotere branchegenoot ExxonMobil voor bijna 60 miljard dollar, omgerekend zo’n 57 miljard euro. Het is de grootste overname dit jaar en ook de grootste deal voor Exxon sinds de fusie met Mobil Oil ter waarde van 81 miljard dollar in 1998. Vorige week werd door Amerikaanse media al melding gemaakt van een mogelijke overnamedeal. Het aandeel Pioneer klom 1 procent, na een forse winst na de eerste overnamegeruchten vorige week. ExxonMobil daalde net geen 4 procent.

De aandacht van beleggers gaat verder uit naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve, die later op de dag naar buiten komen. Die aantekeningen bevatten mogelijk aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de Fed. Bij de bijeenkomst in september besloot de Fed voor de tweede keer dit jaar een rentepauze te houden. Wel bleef de deur open voor nog een verhoging dit jaar en gaven de beleidsmakers aan dat de rente langer hoog zal blijven.

De Fed heeft het rentetarief in de grootste economie ter wereld in het afgelopen anderhalf jaar in elf stappen verhoogd om de inflatie te bestrijden. Op donderdag komt ook nog het Amerikaanse inflatiecijfer voor september naar buiten. Dat cijfer zal waarschijnlijk gaan bepalen wat de Fed bij de volgende rentevergadering zal gaan doen.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse producentenprijzen, die voorbeurs bekend werden gemaakt. Die namen in september met 0,5 procent toe, na een stijging van 0,7 procent in augustus. Dat was meer dan de stijging die economen hadden verwacht.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 33.830,20 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4372,41 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 13.655,46 punten.

Birkenstock maakte zijn debuut op de Amerikaanse beurs. Het Duitse sandalenmerk stelde zijn introductieprijs vast op 46 dollar per aandeel. De beurswaarde van het bedrijf bedraagt daarmee zo’n 8,6 miljard dollar. Van het aandeel was nog geen openingskoers bekend.

De euro was 1,0616 dollar waard, tegen 1,0610 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,9 procent in prijs tot 85,15 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 87,03 dollar per vat.