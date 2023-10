Randstad grootste daler in vlakke AEX, Ebusco stijgt na cijfers

Randstad was woensdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien na de sterke opmars een dag eerder. De uitzender kampte met een winstwaarschuwing van zijn Britse branchegenoot PageGroup, die bijna 7 procent verloor in Londen. Randstad leverde 1,9 procent in.

Bij de kleinere bedrijven steeg Ebusco 6 procent na een handelsbericht. Oprichter en topman Peter Bijvelds van de elektrische bussenfabrikant verklaarde sterke vooruitgang te hebben geboekt bij de invoering van de nieuwe productiestrategie. Desondanks is het volgens hem duidelijk dat “onze operationele prestaties niet zijn zoals we graag zouden zien”. De topman verwees daarbij naar de aanhoudende problemen in de aanvoerketen en het personeelstekort. Voor het hele jaar rekent Ebusco op een omzet van 145 miljoen tot 165 miljoen euro.

De AEX noteerde in de ochtendhandel onveranderd op 739,93 punten. Dinsdag steeg de hoofdindex nog 1,8 procent nadat beleggers de vrees voor een escalatie van het conflict in Israël van zich af wisten te schudden. De MidKap klom 0,2 procent tot 831,47 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,8 procent.

Beleggers wachten verder op de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve, die na sluiting van de Europese beurzen naar buiten komen. Die aantekeningen bevatten mogelijk aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de Fed.

Naast Randstad stond levensmiddelenconcern Unilever in de staartgroep van de AEX, met een min van 1 procent. De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI behoorden tot de kopgroep met winsten tot 0,8 procent, dankzij meevallende resultaten van de grote Zuid-Koreaanse chipfabrikant Samsung.

Adyen daalde 0,3 procent. Het betaalbedrijf kondigde aan tijdens de beleggersdag op 8 november ook met een kwartaalupdate te komen. Adyen kwam in augustus onder zware druk te staan na zeer teleurstellende halfjaarcijfers en hoopt tijdens de beleggersdag het vertrouwen terug te winnen.

In Parijs kelderde LVMH 7 procent. Het Franse luxeconcern, de eigenaar van modemerk Louis Vuitton en champagnemerken als Moët & Chandon en Dom Pérignon, zag de verkopen afgelopen kwartaal minder sterk stijgen dan verwacht. Andere Franse luxebedrijven als Hermès en Kering zakten rond de 3 procent.

De euro was 1,0604 dollar waard, tegen 1,0610 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 86,40 dollar. Brentolie werd ook een half procent duurder, op 88,11 dollar per vat.