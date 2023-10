Rechter veroordeelt VW tot betalen 4400 euro om sjoemeldiesel

Volkswagen moet een Nederlandse koper van een zogenoemde sjoemeldiesel 4400 euro schadevergoeding betalen, heeft de rechtbank in Den Bosch geoordeeld. De in 2012 aangeschafte Volkswagen Passat was uitgerust met technologie die ervoor zorgde dat de stikstofuitstoot tijdens laboratoriumtests omlaag ging, terwijl de auto in normale omstandigheden vervuilender was. Door die “oneerlijke handelspraktijk” werd de auto minder waard en Volkswagen moet voor die schade opdraaien, oordeelt de rechter.

In 2015 kwam het schandaal rond dieselauto’s met sjoemelsoftware van Volkswagen aan het licht. Topbestuurders van het Duitse autoconcern erkenden dat er sprake was van bedrog. In Nederland voeren de Consumentenbond en de claimorganisatie Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (VGDES) al jaren een strijd voor een grote schikking tussen de fabrikant en benadeelde autobezitters. Om te bewijzen dat ze het gelijk aan hun zijde hebben, spanden de consumentenorganisaties in totaal vier rechtszaken aan namens gedupeerde Nederlanders.

Volgens de Consumentenbond is de uitspraak in Den Bosch een extra opsteker. De Bossche rechter vindt namelijk dat Volkswagen een vast percentage van de aankoopprijs, namelijk 10 procent, moet betalen voor de gedaalde waarde van de auto. Andere rechters kwamen uit op een compensatie van 3000 euro voor een nieuw gekochte sjoemeldiesel en 1500 euro voor een tweedehands auto.

De door de rechter vastgestelde schadevergoeding is veel lager dan het bedrag dat VGDES en de Consumentenbond eigenlijk wilden. Zij eisten dat Volkswagen zou opdraaien voor het hele aankoopbedrag voor de Passat, minus de inruilwaarde. Dat zou 38.000 euro zijn geweest, maar de rechter vond dat een te hoge schadevergoeding.

De Consumentenbond is blij met de uitspraak en roept Volkswagen op om te praten over een schikking. “Wil het bedrijf dat niet, dan hebben we nog duizenden individuele procedures die we tegen het bedrijf kunnen voeren. En dat zullen we ook doen. Net zo lang tot Volkswagen alle getroffen consumenten heeft gecompenseerd”, zegt directeur Sandra Molenaar.