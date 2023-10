Reparatie lek gaspijplijn Oostzee duurt minstens vijf maanden

Het duurt minstens vijf maanden om het lek in de kapotte onderzeese gaspijplijn tussen Finland en Estland te repareren. De gastoevoer komt op zijn vroegst weer op gang in april, laten de beheerders van de Finse en Estse gassystemen weten.

Zondag ontdekten de beheerders een ongebruikelijke daling van de druk in de Balticconnector-gaspijplijn in de Oostzee. De pijplijn is daarna afgesloten en de beheerders zijn een onderzoek gestart. Ze vermoeden dat er sprake is van “externe” activiteit.

Deze week is de gasprijs in Europa gestegen vanwege het lek. De gebeurtenis leidt weer tot zorgen over de kwetsbaarheid van de infrastructuur onder zee. Het lek doet denken aan de explosies bij de Nord Stream-pijplijnen vorig jaar, ook in de Oostzee. Sindsdien wordt er extra gelet op de Europese energie-infrastructuur. Europa is kwetsbaarder voor de gevolgen van verstoringen in de gaslevering nu de winter eraan komt.