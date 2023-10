Vakbond CNV roept kabinet op tot invoer wettelijk rouwverlof

CNV roept het kabinet op om zo snel mogelijk een wettelijk rouwverlof van twee weken in te voeren. De vakbond reageert daarmee op woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waaruit blijkt dat veel werknemers vaak langer dan een week afwezig waren na het verlies van een naaste.

“Deze nieuwe CBS-cijfers onderstrepen wat het CNV al jaren zegt: een wettelijk rouwverlof voor werknemers die een dierbare verliezen, is noodzakelijk”, aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Eigen onderzoek van de vakbond toont aan dat 37 procent van de rouwende werknemers te snel aan het werk is gegaan na het verlies en 10 procent een burn-out krijgt. Meer dan een kwart van de werknemers neemt vakantiedagen op omdat ze anders niet aan rouwen toekomen. “Vakantie is om te ontspannen, niet om de rouwarbeid te verrichten. Dat rouwverlof moet er gewoon snel komen”, zegt Fortuin.

Het kabinet maakt volgens de vakbond “helaas” weinig haast met rouwverlof. De overleggen die het CNV hierover voert, verlopen moeizaam en slepen al jaren voort. “Geen rouwverlof zorgt er in de praktijk voor dat mensen maanden kunnen uitvallen. Een drama voor werkenden zelf, maar ook voor de werkgever: die kampt met hoge verzuimkosten die makkelijk te voorkomen waren”, aldus Fortuin.

CNV zet zich ondertussen in voor een rouwverlof in de cao. “Dat hebben we nu al in meerdere cao’s afgesproken en is een belangrijke inzet voor het komende cao-seizoen. Maar niet iedereen valt onder een cao. Daarom roepen wij de minister op om een wettelijk rouwverlof voor alle werkenden zo snel mogelijk in gang te zetten”, aldus de CNV-voorzitter.