ACM verscherpt controle op energiesector

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil van alle energieleveranciers nog voor de winter weten of ze voldoende elektriciteit en gas hebben ingekocht om lopende contracten met klanten na te komen. Ook moeten de bedrijven aantonen dat ze voldoende geld in kas hebben om hun rekeningen te betalen.

Momenteel staan al tien energiebedrijven onder verscherpt toezicht van de ACM. Als zij geen orde op zaken stellen, kunnen ze hun vergunning verliezen. Onlangs bracht de toezichthouder een bedrijfsbezoek bij een leverancier vanwege te hoge tarieven en tekortkomingen bij de facturatie. De ACM maakt de naam van dit energiebedrijf pas bekend zodra zij de besluiten daarover op de website mag publiceren, zodat klanten dan ook op de hoogte zijn.

Op dit moment zijn er 59 leveranciers met een vergunning van de ACM. Als blijkt dat een energieleverancier niet aan de extra eisen voldoet, moet het bedrijf met een verbeterplan komen.

Vier van de onder verscherpt toezicht geplaatste leveranciers hebben aangegeven dat zij de Nederlandse markt willen verlaten. De ACM ziet er op toe dat die bedrijven dat volgens de regels doen. De overige zes leveranciers staan onder verscherpt toezicht omdat hun administratie niet op orde is.

Veel problemen doen zich nog steeds voor bij de facturering aan klanten. De ACM heeft deze zomer ongeveer een derde van alle energieleveranciers aangesproken op het feit dat zij jaar- of eindafrekeningen niet op tijd verstuurden. Deze leveranciers zijn inmiddels met verbeterplannen gekomen om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken. Dit najaar voert de toezichthouder opnieuw controles uit om te kijken of eind- of jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van zes weken toegestuurd worden.