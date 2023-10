ANVR: geen annuleringen omliggende landen Israël, Turkije booming

Reiskoepel ANVR ziet vooralsnog geen annuleringen voor vakantiebestemmingen als Egypte en Jordanië voor de herfstvakantie, na de uitbraak van de oorlog tussen Israël en de radicaalislamitische Hamasbeweging.

“Annuleringen hebben we gelukkig niet voor de omliggende landen. Het zou kunnen dat de boekingen in de nabije toekomst gaan afnemen maar voorlopig zien we dat nog niet. Dit zal afhankelijk zijn van wat er gebeurt”, zegt Hanita van der Meer van de reisorganisatie.

Volgens haar zitten de boekingen voor de herfstvakantie flink in de lift. Vergeleken met vorig jaar gaat het om een plus van 20 procent. Ten opzichte van de herfst 2019, de periode vóór corona, gaat het eveneens om een stijging met een vijfde.

“De Canarische eilanden, Griekenland en Turkije zijn booming omdat het nog allemaal open is als einde van de zomer. Maar ook zien we veel boekingen voor Kaapverdië, Mexico, Thailand, Curaçao en Bonaire”, stelt Van der Meer.

Ook autovakanties doen het volgens haar goed. “Bijvoorbeeld naar Denemarken. Kids willen naar Legoland.” Stedentrips zijn volgens de ANVR zoals altijd populair. “En daar wordt meer en meer gekozen om met de trein te reizen.”