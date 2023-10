Bloomberg: Accor wil hotels verkopen om schulden af te lossen

Accor, de grootste hotelgroep van Europa, wil voor ongeveer 2 miljard euro aan hotels verkopen om schulden af te lossen, zeggen bronnen die betrokken zijn bij de zaak tegen Bloomberg. Het Franse concern, bekend van ketens als Ibis, Sofitel, Novotel en Mercure, heeft ook tientallen vestigingen in Nederland.

In totaal is de groep eigenaar van meer dan 750 hotels. Volgens de bronnen gaat Accor met kredietverstrekkers praten over soepeler leningsvoorwaarden. Zo wil het concern een langere looptijd voor leningen die in 2025 aflopen. Het gaat om kredieten van 4 miljard euro.

Accor werkt samen met de bank Société Générale om Sofitel-hotels in Parijs te verkopen. Ook in onder meer Duitsland en Latijns-Amerika is hulp ingeschakeld om hotels af te stoten. In Nederland gaat het naar verluidt om één niet nader genoemd hotel.

Accor heeft nog geen reactie gegeven.