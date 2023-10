Brill schiet 33 procent omhoog op positief Damrak

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter op het Damrak, is donderdag hoger geëindigd, maar moest wel een deel van de winst van eerder op de dag inleveren. De stemming werd wat gedrukt door Amerikaanse beursgraadmeters die een verdeeld beeld lieten zien, na de publicatie van een wat tegenvallend inflatiecijfer in de VS.

Op de lokale markt in Amsterdam schoot Brill liefst 33 procent omhoog. De wetenschappelijk uitgever heeft overeenstemming bereikt met branchegenoot De Gruyter over een overnamebod. Het Duitse familiebedrijf De Gruyter biedt 27,50 euro per aandeel Brill. De beursnotering van Brill in Amsterdam zal na de overname worden beëindigd. Het in 1683 opgerichte Brill is een van de oudste beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Het overnamebod biedt een premie van bijna 40 procent op de slotkoers van het aandeel Brill op woensdag.

De hoofdindex in Amsterdam sloot met een winst van 0,5 procent op 741,52 punten. Dat kwam vooral door koerswinsten van de zwaargewichten ASML (plus 3,8 procent) en Shell (plus 1,3 procent). Supermarktketen Ahold Delhaize verloor 4 procent na een negatief rapport over het bedrijf van zakenbank Jefferies.

De MidKap, de index van middelgrote bedrijven, zakte 0,3 procent tot 826,02 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs moesten de winsten van eerder op de dag inleveren en sloten met verliezen van respectievelijk 0,2 en 0,4 procent. De Londense FTSE ging wel omhoog, met 0,4 procent.

Apothekersbedrijf Fagron eindigde boven bij de Midkappers met een winst van 2,6 procent. Het bedrijf kwam met kwartaalresultaten die goed werden ontvangen door beleggers.

Donderdag werd bekend dat de Amerikaanse consumenten in september 3,7 procent duurder uit waren dan een jaar eerder. Daarmee is de inflatie van de afgelopen maand even hoog als in augustus. Dit cijfer zal waarschijnlijk gaan bepalen of de Amerikaanse centrale bank de rente volgende maand wel of niet zal verhogen.