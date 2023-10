Chipfabrikant Qualcomm schrapt ruim 1250 banen

Qualcomm, een van de grootste fabrikanten van chips voor smartphones ter wereld, gaat meer dan 1250 banen schrappen in de Verenigde Staten. Daarmee wil het concern de kosten verlagen.

Volgens Qualcomm is dat noodzakelijk omdat de vraag naar chips is afgenomen. De banen verdwijnen op de locaties in San Diego en Santa Clara in CaliforniĆ«. Of er mogelijk nog meer banen verdwijnen op andere locaties is nog onbekend. Bij het concern werken zo’n 50.000 werknemers.

Qualcomm levert onder meer processoren voor telefoons aan Apple. De omzet van de chipfabrikant staat al langer onder druk doordat de markt voor smartphones minder snel herstelt dan verwacht.