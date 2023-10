De Gruyter haalt wetenschappelijk uitgever Brill van de beurs

Wetenschappelijk uitgever Brill heeft overeenstemming bereikt met branchegenoot De Gruyter over een overnamebod. Het Duitse familiebedrijf De Gruyter biedt 27,50 euro per aandeel Brill. Het bod heeft een waarde van ongeveer 51,5 miljoen euro. De beursnotering van Brill in Amsterdam zal na de overname worden beƫindigd. Het in 1683 opgerichte Brill is een van de oudste beursgenoteerde bedrijven in Nederland.

Het overnamebod biedt een premie van bijna 40 procent op de slotkoers van het aandeel Brill op woensdag. De grootaandeelhouders van Brill, die ruim 60 procent van de aandelen in handen hebben, hebben al aangegeven hun stukken te zullen aanmelden onder het bod. Het bestuur van Brill steunt het bod en beveelt het bij de aandeelhouders aan. De overname zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 worden afgerond.

Het familiebedrijf De Gruyter, opgericht in 1749, heeft het hoofdkantoor in Berlijn. Het fusiebedrijf dat De Gruyter Brill gaat heten, zal een jaaromzet van ongeveer 134 miljoen euro hebben en in totaal zo’n 750 medewerkers tellen. Het hoofdkantoor van het fusiebedrijf komt in Berlijn. Het hoofdkantoor van Brill in Leiden blijft wel een belangrijke rol spelen binnen het fusiebedrijf na de overname.