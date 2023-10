EasyJet schrapt tot dinsdag alle vluchten naar Israël

EasyJet heeft tot dinsdag alle vluchten naar Israël vanwege de oorlog in het land geschrapt. De Britse luchtvaartmaatschappij zal daarna per dag de situatie bekijken.

EasyJet merkt verder nog weinig van de spanningen in het Midden-Oosten, zegt topman Johan Lundgren. “Op vluchten naar omringende bestemmingen, zoals Egypte en Turkije, heeft de situatie nog geen merkbare invloed gehad. Wanneer dat mogelijk is, zullen we de vluchten naar Israël zo snel mogelijk hervatten, want het is voor ons een belangrijke route.”

EasyJet heeft volgens Lundgren een “recordzomer” achter de rug. De Britse prijsvechter ziet na een aantal magere jaren de markt duidelijk weer aantrekken. Hij belandde na de coronacrisis in de rode cijfers.

Later dit jaar presenteert easyJet de nieuwe jaarcijfers, maar Lundgren ziet dat de markt weer sterk aantrekt. Het concern sloot het laatste kwartaal af met een verwachte winst van tussen de 650 en 670 miljoen pond. Dit is ongeveer tussen de 753 miljoen tot 776 miljoen euro.

De luchtvaartmaatschappij gaat fors investeren in de eigen vloot. Bij vliegtuigbouwer Airbus zijn 157 nieuwe vliegtuigen besteld. Ook beschikt easyJet over de aankooprechten voor nog eens honderd nieuwe toestellen die tot 15 procent minder brandstof verbruiken en de helft stiller zijn dan oudere vliegtuigen. Met de investeringen in de nieuwe vloot is zo’n 19 miljard euro gemoeid.