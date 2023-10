EasyJet ziet geen invloed internationale onrust op reisgedrag

EasyJet verwacht op korte termijn geen nadelige gevolgen voor de luchtvaartmaatschappij van de toegenomen spanningen in het Midden-Oosten. Ook de oorlog in Oekraïne heeft volgens William Vet, directeur Benelux van de Britse prijsvechter, tot dusver nauwelijks effect gehad op het reisgedrag van klanten.

De Britse prijsvechter is zeer optimistisch gestemd over de reismarkt. “De maanden juli, augustus en september zijn heel druk voor ons geweest”, zegt Vet. “Mensen willen gewoon blijven reizen en we hebben er vertrouwen in dat dat zo blijft. Natuurlijk maken de omstandigheden in Israël dat nu wat ingewikkelder, maar die vluchten vormen maar een klein deel van het totale aanbod.”

De Britse prijsvechter heeft een recordzomer achter de rug. Daaruit valt volgens Vet af te leiden dat internationale spanningen, zoals de oorlog in Oekraïne, vaak slechts beperkte invloed hebben invloed op het reisgedrag van klanten: “Uitdagingen doen zich voortdurend voor, dat zagen we ook aan de bosbranden op Rhodos afgelopen zomer, maar het aantal reizigers is toch gestegen.”

EasyJet had de afgelopen tijd veel last van personeelstekorten op luchthavens en lange wachtrijen. Met name op Schiphol hielden de problemen lang aan, maar die lijken inmiddels te zijn opgelost, zegt Vet. “We hadden afgelopen zomer geen noemenswaardige problemen, de wachtrijen waren over het algemeen niet groot.”

Mogelijke kostenverhogingen die de luchthaven wil doorvoeren en een dreigende krimp van het aantal vluchten kunnen volgend jaar leiden tot duurdere tickets, maar daar wil Vet nu nog niet op vooruitlopen. “We moeten nog kijken hoe we daar volgend jaar mee omgaan. We hebben voor de volgende zomer ons vluchtschema al zo goed als klaar. Welke gevolgen een eventuele krimp op de ticketprijzen zal hebben, is nu lastig te voorspellen.”

Bovendien loopt er nog een rechtszaak die easyJet samen met andere luchtvaartmaatschappijen heeft aangespannen tegen de krimp op Schiphol. Een uitspraak wordt niet eerder dan volgend jaar verwacht.

EasyJet gaat fors investeren in schonere en stillere vliegtuigen. Deze week heeft het concern een overeenkomst met vliegtuigbouwer Airbus gesloten voor een systeem om CO2-uitstoot bij de vliegtuigmotoren af te vangen. Om de geluidshinder tegen te gaan worden oude toestellen vervangen door toestellen die de helft minder lawaai maken. “Zes van de negen toestellen die we op Schiphol hebben staan, zijn al van dit nieuwe type”, zegt Vet. “De overige drie willen we ook zo snel mogelijk vervangen.”