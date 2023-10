Een paar jaar als B Corp: Vertaalbureau Perfect vertelt over wat het haar bracht

Bedrijven met een B-corp certificering zijn in opmars. Deze certificering laat zien dat een bedrijf nadenkt over mens en milieu. Over hoe ze duurzamere keuzes maken, om te laten zien dat bedrijven niet altijd vervuilers hoeven te zijn. Of het nu gaat om een grote producent, of om een klein vertaalbureau: elk bedrijf kan voor het certificaat in aanmerking komen. Inmiddels is Vertaalbureau Perfect al een paar jaar zo’n B Corp: wat heeft dat hen gebracht?

Winst maken, maar wel met aandacht voor de wereld

‘B Corp’ wordt steeds populairder, maar nog altijd is het geen wijdverspreide term. Het staat voor ‘Benefit Corporation’: een bedrijf dat wel als hoofddoel winst maken heeft, maar daarbij wel continu let op de waarde voor mens en milieu. In een tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, krijgt de term alsnog steeds meer waarde.



Duurzame B-Corp-bedrijven kijken naar hun gehele bedrijfsproces. Dat is immers wat de beginselen van de certificering zijn: niet één aspect (zoals de productie) wordt onder de loep genomen, maar de gehele bedrijfsvoering, van productieketen tot medewerkers. Bedrijven met de certificering kunnen laten zien dat ze op meerdere vlakken goed bezig zijn.

Weinig bedrijven krijgen de status

In Nederland zijn er maar weinig bedrijven die de status hebben. Tot dus ver zijn het er iets meer dan 200. De status wordt vooral uitgedeeld aan kleinere bedrijven tot 50 werknemers, zoals Vertaalbureau Perfect. De multinationals bestrijken nog geen 1 procent van de gecertificeerde bedrijven. Jammer, zegt Jeroen van het vertaalbureau: “Eigenlijk kun je met het verwerven van een certificering geen fout maken. Vanwege het internationale karakter van ons werk, is het heel belangrijk dat we laten zien dat we nadenken over hoe we met mensen omgaan, en hoe we met het milieu omgaan.”



Binnen het bedrijf wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van collectieve winstdeling. Dat houdt in dat het personeel van het bedrijf meedeelt in de winst: “Gek genoeg denken mensen bij beter omgaan met mensen altijd aan de goede doelen ver weg, maar ook beter omgaan met je personeel, is een van de zaken die je kunt aanpakken als B-Corp.”

Ruimte om jezelf te zijn

Het verwerven van de status ‘B-Corp’ zette bij het vertaalbureau een omslagpunt in gang. Plezier in het werk en harmonie tussen welzijn en welvaart werden nóg belangrijker. Daarom kregen personeelsleden en opdrachtgevers meer ruimte om zichzelf te zijn. Autonoom werken werd een belangrijke pijler, maar ook verbondenheid met het werk en met elkaar werden belangrijke kernwaarden van het bedrijf.



Dat is nodig in alle bedrijven, zegt Jeroen: “Aandacht voor elkaar hebben is zo ontzettend belangrijk. Zeker voor een vertaalbureau. Bij vertalen draait het allemaal om een goede communicatie en begrepen worden. De certificering heeft ons gedwongen daar nog meer over na te denken.”

Meer geloofwaardigheid

B-Corps verhogen hun geloofwaardigheid naar klanten, personeelsleden en andere betrokkenen. Steeds meer consumenten zijn zich bewust van de invloed van hun consumentisme op de planeet en op de mens. Niet alleen omdat alle vormen van productie een voetafdruk op de planeet achterlaten, maar ook op het gebied van arbeidsomstandigheden.



Voor Vertaalbureau Perfect betekent de status van B-corp dat het duurzame en open karakter van het bedrijf meer gepromoot kan worden. Andere vertaalbureaus denken amper na over op welke manier ze hun werk duurzamer kunnen uitvoeren. Vaak is er niet eens het besef van bijvoorbeeld vervuiling, uitbuiting of discriminatie.



Bovendien brengt de status ook een beweging in gang: het bureau behoort nu tot een groep van inspirerende bedrijven die wil laten zien dat het anders kan. Daardoor is er een netwerk ontstaan waarin ideeën worden uitgewisseld.