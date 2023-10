EU-hof: elektrische fiets is geen motorvoertuig

Een elektrische fiets is geen motorvoertuig, heeft de Europese rechter bepaald. In veel EU-landen heeft een elektrische fietser dus ook automatisch recht op schadevergoeding als de bestuurder bijvoorbeeld in botsing komt met een auto.

Elektrische fietsers veroveren de laatste jaren in hoog tempo de openbare weg, maar hun status is soms nog onduidelijk. Dat speelde op na een fataal afgelopen verkeersongeluk bij het Belgische Brugge. De bestuurder van een elektrische fiets werd geschept door een auto, raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis. Betrokken verzekeraars verschilden van mening over wie moest opdraaien voor de schade en de zaak kwam uiteindelijk bij het Europees Hof van Justitie terecht.

Een elektrische fiets met trapondersteuning komt pas op gang door spierkracht, constateert de hoogste Europese rechter. Dat onderscheidt zo’n fiets van motorvoertuigen, die alleen mechanisch worden aangedreven. Wie ermee in botsing komt, loopt normaliter ook veel minder letsel en schade op dan wie een auto, motorfiets of vrachtwagen tegenover zich vindt, stelt het hof in Luxemburg. Elektrische fietsers hoeven daarom ook niet de verplichte motorrijtuigenverzekering af te sluiten, brengt het hof in herinnering.

Nederland merkt elektrische fietsen die maximaal 25 kilometer per uur halen aan als zogeheten zwakke verkeersdeelnemers. Een fiets die harder kan, geldt als een snorfiets en dus als een motorvoertuig.