Fagron en Fastned stijgen op groen Damrak na cijfers

Apothekersbedrijf Fagron en snellaadbedrijf Fastned zijn donderdag omhooggegaan op de Amsterdamse beurs, die ook een positief beeld liet zien. De twee bedrijven kwamen met kwartaalresultaten die goed werden ontvangen door beleggers. Fagron boekte meer omzet in het derde kwartaal en bevestigde dat de winstgevendheid dit jaar hoger zal zijn dan in 2022. Het aandeel werd 7,5 procent hoger gezet en was daarmee veruit de sterkste stijger in de MidKap.

Bij de kleinere bedrijven kreeg Fastned er 2,6 procent bij. Het bedrijf sprak van een succesvol kwartaal, waarin er één miljoen laadsessies plaatsvonden in het netwerk. Ook nam de gemiddelde bezettingsgraad van de laadstations van de onderneming toe.

Ook het op de lokale markt genoteerde Brill stond in de belangstelling. De wetenschappelijk uitgever heeft een overeenstemming bereikt met branchegenoot De Gruyter over een overnamebod. Het Duitse familiebedrijf De Gruyter biedt 27,50 euro per aandeel Brill. De beursnotering van Brill in Amsterdam zal na de overname worden beëindigd. Het in 1683 opgerichte Brill is een van de oudste beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Het overnamebod biedt een premie van bijna 40 procent op de slotkoers van het aandeel Brill op woensdag. Een openingskoers was nog niet bekend.

Beleggers kijken verder vooral uit naar het nieuwe inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag naar buiten komt. Dat cijfer zal waarschijnlijk gaan bepalen of de Federal Reserve de rente bij de volgende tweedaagse vergadering, die eind deze maand begint, wel of niet zal gaan verhogen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 742,90 punten. De MidKap klom 1 procent tot 836,52 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.

Betaalbedrijf Adyen was de grootste stijger in de AEX met een winst van ruim 2 procent. ABN AMRO voerde de schaarse dalers aan met een min van 0,7 procent. ASR bleef onveranderd. De verzekeraar liet weten de komende tweeënhalf jaar banen te schrappen van 260 medewerkers bij zijn hypotheekactiviteiten. Het concern nam vorig jaar de Nederlandse activiteiten van branchegenoot Aegon over en voegt de hypotheekbedrijven van beide verzekeraars samen. Daardoor dubbelen veel functies.

De euro was 1,0628 dollar waard, tegen 1,0613 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 83,58 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 86,03 dollar per vat.