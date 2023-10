Funda: overbieden op woningen wordt komende maanden weer normaler

Meer mensen die een woning willen kopen of verkopen verwachten dat overbieden op de krappe markt weer normaler gaat worden, meldt Funda. Het vertrouwen van kopers in de woningmarkt en hun intentie om een woning te kopen, waren volgens de huizensite afgelopen kwartaal lager dan eerder dit jaar. Toen was de woningmarkt iets gunstiger voor kopers.

Op de woningmarkt staan al lange tijd veel minder huizen te koop dan het aantal mensen dat op zoek is naar een woning. Daarom moeten kopers vaak concurreren met veel andere woningzoekers. Mede hierdoor zijn woningen duurder geworden en moesten veel kopers overbieden op de vraagprijs. Halverwege vorig jaar bereikten de huizenprijzen een piek. Sindsdien zijn woningen iets minder duur geworden en kwam overbieden minder vaak voor. Inmiddels stijgen de prijzen weer en wordt weer vaker overboden, meldde makelaarswebsite NVM vorige week.

In het derde kwartaal verwachtte 32 procent van de ondervraagde kopers en verkopers op de woningmarkt volgens Funda dat overbieden weer de norm gaat zijn de komende maanden. Een half jaar geleden dacht 12 procent van de ondervraagden dit. Dat meer mensen overbiedingen verwachten, kan volgens de huizenwebsite liggen aan het krappe aanbod op de markt. Meer ondervraagden vonden de afgelopen drie maanden dat het aanbod woningen momenteel beperkt is.

De intentie van verkopers om een woning op de markt te zetten is flink gestegen, zegt Funda. In het derde kwartaal zei 54 procent van de ondervraagden dit, de drie maanden daarvoor was dit 41 procent.