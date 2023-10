IKEA wil prijzen gaan verlagen, na eerdere verhogingen

IKEA wil “een groot deel” van zijn prijzen in Nederland de komende tijd “gefaseerd” gaan verlagen, nadat die eerder werden verhoogd. Dat was toen volgens de woonmeubelketen noodzakelijk wegens “geopolitieke en economische uitdagingen.”

De Nederlandse omzet van IKEA groeide in het boekjaar 2022/23, dat liep tot en met eind augustus, tot 1,64 miljard euro. Dat betekent een stijging van bijna een vijfde ten opzichte van een jaar eerder. In Nederland heeft het bedrijf 13 vestigingen.

De fysieke winkelbezoeken bij de vestigingen in Nederland namen afgelopen jaar met ruim 22 procent toe. Volgens de onderneming is 28 procent van de Nederlandse omzet afkomstig uit online verkoop. Dat is een daling van bijna 3 procent vergeleken met vorig jaar.

De omzet van Ingka Group, de eigenaar van de meeste IKEA-winkels in de wereld, steeg vorig jaar met 5,7 procent tot 41,7 miljard euro. Cijfers over de winstontwikkeling zijn niet bekendgemaakt. De Zweedse woonwarenhuisketen zag de winst vorig jaar omhooggaan als gevolg van prijsverhogingen.